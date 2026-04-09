高校野球のあり方が、今、大きな転換期を迎えています。 この春、熊本県の公式戦でも「DH（指名打者）制」が本格的に導入されました。 投手は打席に立たず、攻撃専門の選手を起用できるこのルールが、球児たちや試合展開にどのような変化をもたらしたのでしょうか。 独自の調査データから、その実態と傾向が見えてきました。 打撃の活性化と「埋もれていた逸材」の開花 まず注目したのは、打撃成績への影響