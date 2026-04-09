3月に石川県白山市鳥越地区で発生した地滑りで、石川県は近く対策検討委員会を立ち上げ、本格復旧に向けた協議を開始する方針を決めました。3月10日、石川県白山市河合町で発生した地滑り。斜面が高さ約200メートル、幅100メートルにわたって崩れ、山の下にある高齢者施設の入所者や飲食店の経営者らが、現在も避難を続けています。9日は、現地を山野知事が視察し、対応に当たっている職員に避難者の状況や応急対策工