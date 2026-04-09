ミュージシャンのＧＡＣＫＴが９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ネガティブな人間や楽観的な人間へのアドバイスをつづった。ＧＡＣＫＴは「先日、会食の席で１人の大学生から相談を受けた。『私は自己否定が強くてネガティブです。これってダメなんですか？』」というエピソードを明かし「結論から言う。ダメじゃない。むしろ、使い方次第では大きな武器になる」と持論を展開。ＧＡＣＫＴ自身も過去、自己否定感の強い人間