4月上旬、朝からの強い雨がやんだ昼下がり。渋谷区の閑静な住宅街に現れたのは、髪を後ろに結び、紙袋を提げた眼鏡姿の女性。ジーンズにベージュのニットを合わせ、その首元には同じくベージュのストールがさりげなく巻かれている。素朴な格好で街を歩くこの女性は、女優の倍賞美津子（79）だった。かつてインタビューで《シワ1本にも、笑ったり泣いたりしてきた私の人生が刻み込まれている。だから、シワは私の年輪なの》（『婦人