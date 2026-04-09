4月上旬、朝からの強い雨がやんだ昼下がり。渋谷区の閑静な住宅街に現れたのは、髪を後ろに結び、紙袋を提げた眼鏡姿の女性。

ジーンズにベージュのニットを合わせ、その首元には同じくベージュのストールがさりげなく巻かれている。素朴な格好で街を歩くこの女性は、女優の倍賞美津子（79）だった。

かつてインタビューで《シワ1本にも、笑ったり泣いたりしてきた私の人生が刻み込まれている。だから、シワは私の年輪なの》（『婦人公論』’09年4月22日号）と語っていた倍賞。その言葉のとおり、化粧っ気のない風貌だが、静かに放たれるオーラには大女優の貫禄が漂っていた。

3月には姉の倍賞千恵子（84）が、木村拓哉（53）と共演した『TOKYOタクシー』で第49回日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を45年ぶりに受賞したことが話題を集めたばかり。

妹の美津子も昨年、ドラマ『晴れたらいいね』（Prime Video、テレビ東京系）に出演するなど、女優として活躍を続けている。そんな彼女は’23年『FRIDAY』で’19年に兄が亡くなって以来、練馬区で義理の姉と一緒に暮らしていると報じられていた。

「いまだに出演オファーも多く届いているようで、練馬の実家では女優継続のために日々ジムに通っていたそうです。スーパーで自ら食材を購入する姿もよく目撃されていましたね」（倍賞家の知人）

なぜ倍賞は渋谷区の住宅街にいたのだろうか。本誌は後日、倍賞に事情を聞いた。

――練馬区から渋谷区にお引っ越しされたのでしょうか。

「そうなんです。ちょっと懐かしくなって」

――倍賞さんにとって思い出の場所なのでしょうか。

「結婚して子供が生まれて以来、ずっとここに住んでいたんです。知り合いも多くて、練馬とは違うからいまだにここが好きなんです。ここで一人で生活しながら、渋谷と練馬を行き来しています」

そう言って倍賞はその場を立ち去っていった。渋谷区に棲家を移した背景には、倍賞が「アントン」の愛称で呼んでいた元夫のプロレスラー・アントニオ猪木さん（享年79）との思い出が関係していたようだ。

「倍賞さんは’67年に『純情二重奏』で姉の千恵子さんと異母姉妹を演じて映画デビュー。その後は松竹に入社し、同社の看板女優として活躍を続けました。

人気絶頂のなか、’71年、24歳の倍賞さんはアントニオ猪木さんとの結婚を発表。その意外な組み合わせは世間を驚かせ、1億円を投じた京王プラザホテルでの超豪華な結婚式も話題となりました。

当時、会社からは『今結婚なんかしたら、もういい役はこないよ』と忠告されたそうですが“そんなことは構わない”と、猪木さんへの強い愛から結婚を決断したそうです」（芸能関係者）

■猪木さんの晩年にも病床に見舞いに

結婚当初、猪木さんは、自身の所属先を離れ、新日本プロレスを立ち上げたために巨額の借金を背負っていた。倍賞は「あなた一人ぐらい私が食わせてあげる」と猪木さんを励まし、2人が新婚生活を送ったのが渋谷区のとあるマンションだったのだ。前出の芸能関係者が続ける。

「のちに娘さんも生まれ、倍賞さんは仕事をセーブしながら、幼稚園に通い始めたお子さんの育児やお弁当作りに奔走。しばらくして女優業も再開し、映画『復讐するは我にあり』（’79年）に出演して新境地を開きました。

猪木さんも’76年、いまや伝説となっているボクシング世界ヘビー級チャンピオンだったモハメド・アリとの“世紀の一戦”が実現。夫婦が充実した日々を送っていたときに住んでいたのが、渋谷区のマンションだったのです。

ときには猪木さんのプロレス仲間も訪れるこの一室で、倍賞さんは手料理を振る舞って、さまざまな人たちと食卓を囲んだといいます。この街は倍賞さんにとって“アントンとの思い出”が詰まった場所なのでしょう」

その後、猪木さんの事業の失敗や不倫騒動などをきっかけに2人は’88年に離婚。しかし、’02年に新日本プロレス30周年イベントで猪木さんとリング上で十数年ぶりに再会することに。渋谷区のマンションで猪木さんと過ごした日々を振り返り、倍賞はかつてインタビューでこのように語っていた。

《人を一生懸命愛した記憶って、たとえそれが別れにつながっても、素晴らしいことなんだって改めて思いました》（『SAY』’03年1月号）

離婚から長い時がたっても倍賞は猪木さんのことを思い続けていた。猪木さんの晩年にも、彼女はたびたび病床に見舞いに訪れていたという。

「闘病中の猪木さんは一部の関係者しか病室に入れなかったものの、倍賞さんだけは別で、彼女が見舞いに訪れると猪木さんは優しい笑みを浮かべていたそうです。渋谷区のマンションで過ごした日々を懐かしく語り合ったこともあったのではないでしょうか。

現在、倍賞さんは猪木さんの享年と同じく79歳。今年の11月には傘寿を控えています。“終の棲家”として渋谷区で独居を決めた背景には『最後はアントンとの思い出の街で気ままに暮らしたい』という強い思いが込められているのだと思います」（前出・倍賞家の知人）

現在倍賞が暮らすマンションは、猪木さんと過ごしたマンションとほど近いところにある。

元夫への愛は、没後3年半が経過してもなお深まっていく――。