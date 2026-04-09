安藤勝己選定「３歳牝馬番付」（前編）春のクラシックがいよいよ開幕する。まずは、牝馬クラシック第１弾のＧＩ桜花賞（阪神・芝1600ｍ）が４月12日に行なわれるが、今年の３歳牝馬戦線は例年にも増して大混戦だ。その理由のひとつは、注目の２歳重賞などを制した馬たちが次々に戦線離脱。２歳ＧＩの阪神ジュベナイルフィリーズ（以下、阪神JF。12月14日／阪神・芝1600ｍ）でも１番人気馬が馬券圏外に沈む、波乱の決着となった