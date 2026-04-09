ソニーとホンダの合弁企業、ソニー・ホンダモビリティ（SHM）は、同社のEV（電気自動車）第1弾となる「アフィーラ1」の販売中止と、第2弾モデルの開発中止を発表した。上場以来初の赤字転落…ホンダの危機は「ワイガヤ」の喪失が原因かアフィーラ1は2026年中に北米での発売を予定していた。車内の各所にディスプレーやソニーの音響システムを備え、運転支援システムやゲーム機能などを売りにしていた。販売価格は8万9900ドル（