EarFun Clip 2 EarFun Technologyは、クリップ型完全ワイヤレスイヤフォン「EarFun Clip 2」を4月23日に発売する。価格は9,990円。発売に先駆け、4月22日まで先行予約キャンペーンを実施中。キャンペーンに登録すると、30％ OFFのクーポンが配布され、6,993円で購入できる。 デュアル磁気回路設計により、振動板への駆動力を強化し、より安定した動作を実現。軽量かつ高剛性な12mm径チタン製振動板との組