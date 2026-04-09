EarFun Clip 2

EarFun Technologyは、クリップ型完全ワイヤレスイヤフォン「EarFun Clip 2」を4月23日に発売する。価格は9,990円。発売に先駆け、4月22日まで先行予約キャンペーンを実施中。キャンペーンに登録すると、30％ OFFのクーポンが配布され、6,993円で購入できる。

デュアル磁気回路設計により、振動板への駆動力を強化し、より安定した動作を実現。軽量かつ高剛性な12mm径チタン製振動板との組み合わせにより、ボーカルの定位はより明確に、楽器の輪郭はよりシャープに描き出すとしている。

弊社独自のSpatial Stage 3Dサウンド技術を搭載。映画やドラマ視聴時により臨場感あふれるサウンド体験を実現。「音の広がりや奥行きを強化し、まるでその場にいるかのような没入感を演出する」という。

Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはSBC、LDACをサポート。低遅延なゲームモードや、マルチポイント接続にも対応する。

0.5mmの極細ニッケルチタン合金ワイヤーと、超ソフト液状シリコンを採用。装着時の締め付け感をさらに軽減した。スピーカー側の球体を楕円形にアップグレードし、肌との接触面積を広げることで、長時間の装着による圧迫感を軽減。拡張されたC型ブリッジ設計により、さまざまな耳の形にフィットし、より多くの人が快適に使用できるとしている。

耳道に沿う45度傾斜ノズルが、音を効率よく鼓膜へ届け、明瞭度と没入感を向上。音漏れも最小限に抑える。マナーモードを搭載し、ワンクリックで音量を素早く下げられるため、通勤中の電車内や図書館、オフィスなどの静かな環境でも安心して使用できるという。

物理ボタンを採用し、誤操作を防ぎながら確実な操作を実現。再生/停止、音量調整、曲送りなどもスムーズにコントロールでき、運動中や移動中でもストレスなく操作できる。

従来モデルからマイクを2基増設。収音性能が大幅に向上し、周囲のノイズを抑えながら、よりクリアで自然な声を相手に届けるとしている。

連続再生時間はLDAC接続時は最大6時間で、充電ケース併用で22時間、SBCの場合は本体のみで最大11時間、充電ケース併用で40時間。急速充電やワイヤレス充電に対応する。

専用アプリ「EarFun Audio」と連携することで、イコライザーやシアターモード、マナーモード、キーのカスタマイズといった機能が利用できる。

イヤフォン本体はIP55相当の防塵防水対応。重量は片耳約5.5g。