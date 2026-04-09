グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGTのRQ継続を報告した。「SUPERGT2026300クラスに参戦する87号車JLOCLamborghiniGT3を応援するJLOCAMBASSADORとして活動させていただくことになりました！」と今季のスーパーGT（300クラス）でもチーム「JLOC」のレースアンバサダーとして活動することを報告。セパレートのミニスカ・コスチューム姿