グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGTのRQ継続を報告した。

「SUPERGT2026 300クラスに参戦する87号車JLOC Lamborghini GT3を応援するJLOC AMBASSADORとして活動させていただくことになりました！」と今季のスーパーGT（300クラス）でもチーム「JLOC」のレースアンバサダーとして活動することを報告。

セパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「大好きなチームで継続させていただきます！！！今シーズンもどうぞよろしくお願いします 昨シーズン撮っていただいた思い出のお写真たちです」とつづった。

ハッシュタグで「supergt」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「高身長女子」「スレンダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「とっても似合って素敵」「カワ格好いい」「超似合う」「メチャクチャ可愛いですね〜」「細くて可愛いね」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。

今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。

趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。