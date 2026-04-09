現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーはバルセロナと敵地で対戦。２−０で勝利した。この一戦で圧巻の先制ゴールを決めたのが、FWのフリアン・アルバレスだ。スコアレスで迎えた45分、ペナルティアーク付近中央の位置で得たFKのキッカーを務めると、短い助走から右足を一閃。綺麗な放物線を描いたシュートを、ゴール右上に突き刺してみせた。 今大会９点