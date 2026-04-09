◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦後に会見に臨み、大谷翔平投手（31）の投球について話した。今季2度目の先発マウンドに上がった大谷は、6回4安打1失点の好投で勝利投手の権利を得て降板。救援陣がリードを守れず、2勝目はならなかったが、連続無失点を24回2/3にまで伸ばした。大谷は2回まで無失点