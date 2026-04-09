◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦後に会見に臨み、大谷翔平投手（31）の投球について話した。今季2度目の先発マウンドに上がった大谷は、6回4安打1失点の好投で勝利投手の権利を得て降板。救援陣がリードを守れず、2勝目はならなかったが、連続無失点を24回2/3にまで伸ばした。

大谷は2回まで無失点を続け、3回2死二塁からサンチェスに三塁線への二塁打を浴び、失点を喫した。味方が1点を勝ち越して迎えた6回には先頭のゲレロに左中間二塁打を許し、無死二塁のピンチを迎えたが、サンチェスの遊ゴロでゲレロを三塁でアウトに。1死一塁から迎えた岡本は、高めのシンカーで三邪飛に打ち取るなど後続を断った。

大谷の投球内容について「かなり苦しい内容だったと思う」と振り返った指揮官。「見ていても分かる通り、フォームがかみ合っていなかった。ミスの出方からも、終始、自分と戦っているような状態だった」と評した。

状態がよくない中でも強力打線を封じ、チームの勝つチャンスを高めた投球を最大限に評価する。「競争心とボールの質で、最終的に6回1失点にまとめた。正直、あの状態であそこまで投げたのは見事だった。毎回完璧な状態で投げられるわけではないが、それでも試合を作ってくれたのは評価できる」と賛辞を送った。