きのう、東京・渋谷区のブランド品買取店に3人組が侵入し、バッグや貴金属などを盗んで逃走した事件で、およそ1億2700万円相当の商品が盗まれていたことがわかりました。きのう午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品の買取店に目出し帽を被った3人組が侵入しました。警視庁によりますと、警備保障会社からの通報を受けて警察官が駆け付けたところ、店のショーケースが割られ、バッグや貴金属などが盗まれていたということです。