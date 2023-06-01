【Amazon：日立掃除機 セール】 開催期間：4月9日0時～4月22日23時59分 パワかる サイクロン式 CV-SP300M N ライトゴールド Amazonにて、日立の掃除機がセール価格で販売されている。期間は4月22日23時59分まで。 期間中、「パワかる サイクロン式 CV-SP300M N ライトゴールド」と「ラクかるスティック PV-BL3J」がお買い得になっている。 なお、セ