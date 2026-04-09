パワかる サイクロン式 CV-SP300M N ライトゴールド

Amazonにて、日立の掃除機がセール価格で販売されている。期間は4月22日23時59分まで。

期間中、「パワかる サイクロン式 CV-SP300M N ライトゴールド」と「ラクかるスティック PV-BL3J」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

パワかる サイクロン式 CV-SP300M N ライトゴールド

強力パワー290Wでフローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸引する。強い吸引力でもやさしい運転音59dB。また、軽量2.5kg（本体質量）で移動も取り回しも楽に行なえる。

緑色LEDライトで見えにくいごみも浮かび上がらせる「ごみくっきりライト」、押すときも引くときも吸う「パワフル スマートヘッド」を搭載。

ラクかるスティック PV-BL3J

片手でラクに使える軽量コンパクトボディ（1.1kg）ながら強力パワーの吸引力を実現。「ごみくっきりライト」で見えにくいごみも浮かび上がらせる。髪の毛などがからまりにくいブラシで、すっきり吸引する「からまんブラシ」、取り回しやすく押しても引いてもごみを吸い込む「シンクロフラップ」を搭載。