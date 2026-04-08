お笑いコンビ・タイムマシーン３号が８日、東京・有楽町よみうりホールで初のＹｏｕＴｕｂｅイベント「ショクムーの集い」を開催した。チャンネル登録者数１１０万人を超える、ツッコミの山本浩司とボケの関太によるコンビ。この日は、ショクムー（視聴者の呼び名）にはおなじみ、関太の子供・覇王丸による開会宣言で幕を開けると、そろうまでイベントが終われない「スロット企画」など観客参加型のコーナーを連発した。山本