今春、お笑い養成所NSC（吉本総合芸能学院）を卒業し、芸人としてデビューしたルーキーによる「NSC大ライブOSAKA2026」が8日、クールジャパンパーク大阪WWホールで開催された。予選にはNSC48期生170組が参加。勝ち抜いた12組が決勝に進出した。熱いネタバトルを繰り広げた結果、チャンピオンに輝いたのは、女性の2人組「国背負い（くにぜおい）」。ゆりやんレトリィバァ以来、13年ぶりとなる女性の首席となった。むっちりとした太