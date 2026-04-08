今春、お笑い養成所NSC（吉本総合芸能学院）を卒業し、芸人としてデビューしたルーキーによる「NSC大ライブOSAKA2026」が8日、クールジャパンパーク大阪WWホールで開催された。

予選にはNSC48期生170組が参加。勝ち抜いた12組が決勝に進出した。熱いネタバトルを繰り広げた結果、チャンピオンに輝いたのは、女性の2人組「国背負い（くにぜおい）」。ゆりやんレトリィバァ以来、13年ぶりとなる女性の首席となった。

むっちりとした太ももが健康的な池田てんこ盛り（19）は「まさか決勝に進めて、そのうえ優勝できるなんてうれしいです。2人のキャラクターを生かして、漫才、コント両方できるようになりたいです」と感無量。一方、こけ若（21）は関西大4年在学中で「これからも精進して世界中の人を笑わせたいです」と語った。出演したいテレビ番組は「SASUKEです」と声をそろえた。

決勝のMC（司会進行）を務めたたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）は「おもしろかったよ」と絶賛。

審査員のザ・プラン9お〜い！久馬（53）は「どちらもピンでおもしろいのに、そんな2人が組んで楽しみでしかないです」と期待を寄せた。

同じく審査員の笑い飯・哲夫（51）は「きょうはひとつの通過点。やめるまで芸人人生は続くので、頑張ってください」と激励した。

昨年の同ライブではNSC47期の3人組・おもしろジャンケンが優勝した。