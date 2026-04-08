スターバックスジャパンは８日、自身の公式ＳＮＳで新商品を発表。「らしさ全開」の商品の数々に熱い視線が注がれている。この日更新されたインスタグラムには、国内各地の店舗で５種類の「名作フラぺチーノ」が発売されたことが紹介された。過去に発売された商品の中で人気の高かった商品の中から５種類が選出されており、「全国のお店１店舗につき、５種類のうちどれか１商品が登場中」と１つの店舗ですべてを味わうことはで