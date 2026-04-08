スターバックスジャパンは８日、自身の公式ＳＮＳで新商品を発表。「らしさ全開」の商品の数々に熱い視線が注がれている。

この日更新されたインスタグラムには、国内各地の店舗で５種類の「名作フラぺチーノ」が発売されたことが紹介された。過去に発売された商品の中で人気の高かった商品の中から５種類が選出されており、「全国のお店１店舗につき、５種類のうちどれか１商品が登場中」と１つの店舗ですべてを味わうことはできないことが告げられ、「１店舗で出会えるのは、たった１つ」と紹介された。

今回発売となったのは以下の５種類。

ＴＨＥフラペチーノｏｆ コーヒー ジェリー

ＴＨＥフラペチーノｏｆ チャンキー クッキー

ＴＨＥフラペチーノｏｆ フルーツーオンートップーヨーグルト ｗｉｔｈ クラッシュ ナッツ

ＴＨＥフラペチーノｏｆ 加賀棒ほうじ茶

ＴＨＥフラペチーノｏｆ メロン ｏｆ メロン

２００８年に発売された「ＴＨＥフラペチーノｏｆコーヒージェリー」。同社の公式サイトによると、この商品は「パートナー（従業員）の投票により、“スターバックスならではのコーヒーらしさを表現したフラペチーノ”に選出された」と紹介されている。インスタグラムには「エスプレッソの深みを感じられる」「王道のフラペチーノって感じ」など喜びの声が続々と集まった。

またその他にも、１０代のパートナーの投票により、“間違いない味わいのフラペチーノ”に選出された「ＴＨＥフラペチーノｏｆ チャンキー クッキー」やパートナーから、“今一番飲みたいフラペチーノ”に選出された「ＴＨＥフラペチーノｏｆ フルーツーオンートップーヨーグルト ｗｉｔｈ クラッシュ ナッツ」など魅力的な商品が並ぶ。パートナーの投票で、“日本の心を表現したフラペチーノ”に選出された「ＴＨＥフラペチーノｏｆ 加賀棒ほうじ茶」、同じく、“スターバックスコーヒージャパン内で最も盛り上がったフラペチーノ”に選出された「ＴＨＥフラペチーノｏｆ メロン ｏｆ メロン」も存在感を発揮。

インスタグラムには「嬉しいーーー」「３時間で３種制覇」「ほうじ茶美味しかった」など、多くのコメントが寄せられた。