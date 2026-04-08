【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を、YouTubeにて期間限定（5月6日19時59分まで）で公開した。 ■“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言したナンバー 「BE:FIRST ALL DAY」は『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った