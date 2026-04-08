BE:FIRST『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「BE:FIRST ALL DAY」ライブ映像を期間限定公開

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BE:FIRSTが、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を、YouTubeにて期間限定（5月6日19時59分まで）で公開した。

■“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言したナンバー

「BE:FIRST ALL DAY」は『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるヒップホップナンバー。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手掛けたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

今回公開された映像は、3月16日に先行配信され、圧巻のスケールで話題を呼んだMVが公開された同日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス。久しぶりとなるダンスナンバーの新曲披露に、SNS上でも「これぞBE:FIRST！」「ダンスの質感がたまらない！」「このBE:FIRSTを待っていた！」と大きな反響を呼んでいた。

『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』にて自身通算12作目となる週間1位を獲得した本楽曲の記念すべきテレビ初披露となった映像は、5月6日19時59分までの期間限定公開となる。ぜひ、見逃さずにチェックしよう。

なお、BE:FIRSTは、5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の発売を控えており、5月16日・17日には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を味の素スタジアムにて開催する。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/