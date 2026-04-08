今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は170.2円と前の週より1.7円下がりました。アメリカとイランの停戦により、原油価格は下がる見通しですが、依然、高値水準が続くとみられています。石油情報センターによりますと、6日時点の長野県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は170.2円でした。前の週より1.7円下がり、3週連続の値下がりです。隣の県と比べると、最も安い