【モデルプレス＝2026/04/08】モデルの松元絵里花が4月7日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「脚の形が綺麗」雨の日のショーパン私服コーデ◆松元絵里花、雨の日のショーパンコーデ披露松元は「雨の日のなーんにも考えないコーデ」とつづり、ブラウンのチェック柄ジャケットに黒のショートパンツを合わせた私服姿を投稿。「思っ