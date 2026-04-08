熊本県内には、車では行けない、離島で暮らす人が、約2400人います。 【写真を見る】離島の生命線・フェリーに迫る危機原油高騰、イラン情勢が脅かす「1700人の足」熊本・御所浦島の切実な声 離島の人にとって欠かせないのが、フェリーや定期船です。 今の原油高の状況で、安定した運航が続けられるか、不安視されています。 天草市の離島・御所浦島で、フェリー会社そして島の人達に話を聞いてきました