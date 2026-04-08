[4.8 ACL2準決勝第1戦](パナスタ)※19:00開始主審:ムハンマド・ナズミ・ナサルディン副審:モハマド・ザイルール、モハマド・ムアジ<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 5 三浦弦太DF 20 中谷進之介DF 21 初瀬亮MF 13 安部柊斗MF 27 美藤倫FW 8 食野亮太郎FW 11 イッサム・ジェバリFW 17 山下諒也FW 23 デニス・ヒュメット控えGK 18 荒木琉偉DF 15 岸本武流DF 19 池谷銀姿郎DF 33 中野伸哉MF 10 倉田秋