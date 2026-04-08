約7年ぶりに新型登場！ 進化したミドルSUVの仕様とは？Hyundai Mobility Japan（ヒョンデモビリティジャパン）は2026年4月8日、新型水素電気自動車（FCEV）「NEXO（ネッソ）」の販売を開始すると発表しました。環境性能と実用性を高次元で両立した次世代SUVとして、日本における水素モビリティの新たな選択肢を提示する存在です。【画像】超いいじゃん！ これが“ハリアー”サイズの新型「SUV」です！ 画像を見る！（30枚以上