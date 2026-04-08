中国国民党主席の鄭麗文氏は4月8日午前、同党の訪問団を率いて南京市の中山陵に参拝しました。 中山陵は南京市東郊の紫金山麓に位置しています。1925年に中国民主革命の偉大な先駆者の孫中山（孫文）が北京で逝去し、1929年に中山陵に埋葬されました。中山陵は孫中山の陵墓として海内外の華人・華僑に深く敬われています。 中山陵への参拝は、中国国民党主席の大陸訪問における重要な恒例行事です。鄭麗文氏の今回の訪問は、国民党