4月5日（日）の『有吉クイズ』では、前回に引き続き、「霜降り明星せいやのコレなら勝てる！！SM業界のウラ側クイズ」が放送された。さまざまなSMプレイ用グッズが登場するなかで、「局部に当てる用ムチ」を手にした有吉弘行の中で“スイッチ”が入り…。【映像】有吉弘行、過去にもSM専門ショップで豹変！平鞭で後輩芸人を恐怖させ…有吉といえば、過去に番組ロケでSMグッズ専門ショップを訪れ、バラムチや編み込み一本ムチ、平ム