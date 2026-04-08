有吉弘行、局部用ムチを手にして豹変！無表情で“人体”を叩きまくる姿にスタジオ悲鳴

4月5日（日）の『有吉クイズ』では、前回に引き続き、「霜降り明星せいやのコレなら勝てる！！SM業界のウラ側クイズ」が放送された。

さまざまなSMプレイ用グッズが登場するなかで、「局部に当てる用ムチ」を手にした有吉弘行の中で“スイッチ”が入り…。

【映像】有吉弘行、過去にもSM専門ショップで豹変！平鞭で後輩芸人を恐怖させ…

有吉といえば、過去に番組ロケでSMグッズ専門ショップを訪れ、バラムチや編み込み一本ムチ、平ムチの痛さを後輩芸人に解説。

最初こそいつもの有吉だったが、ムチを持って己の“SMスイッチ”が入ったのか、無表情かつ無言で自身の手をムチで叩き続け、その異様さで後輩芸人たちを震え上がらせていた。

今回、そんな有吉の前に、ムチ職人が作ったオリジナル商品が集結した。

そのラインナップは、通常よりやや短くて振っても疲れにくいタイプ、上級者向けの重い痛みを味わうことができるラケット型タイプ、局部に的確に当てるために作られたタイプの3つだ。

その中から局部用ムチを手に取った有吉は、さっそく自身の手を叩いて使用感を確認。

派手な音が鳴る割に痛くないらしいが、有吉がまたもや無表情かつ無言で片手を強く叩き続けたため、他の出演者からは悲鳴が…。

SM好きというせいやも、さすがにこの光景にはビックリ。有吉に、「（スイッチが）入った入った！ なんか入ってる！」「顔が変わりましたって！」とツッコみ、藤田ニコルも「目が違うかった」「痛そうだった」などと怯えていた。