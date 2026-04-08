米スポーツ専門局の『ESPN』は7日（日本時間8日）、ボクシングの階級別ランキングを発表。同メディアのアンドレアス・ヘイル記者が、直近の試合結果とパフォーマンスに基づいた独自ランキングを紹介している。スーパーバンタム級では4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が首位に立ち、無敗を誇る“モンスター”の実績が高く評価された。 ■日本勢が各階級で上位に 『ESPN』の記事では、各階級の男