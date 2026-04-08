米スポーツ専門局の『ESPN』は7日（日本時間8日）、ボクシングの階級別ランキングを発表。同メディアのアンドレアス・ヘイル記者が、直近の試合結果とパフォーマンスに基づいた独自ランキングを紹介している。

スーパーバンタム級では4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が首位に立ち、無敗を誇る“モンスター”の実績が高く評価された。

■日本勢が各階級で上位に

『ESPN』の記事では、各階級の男子トップボクサーをランキング形式で掲載。独自の評価基準をもとに、計17階級のランキングが紹介されている。

スーパーバンタム級（122ポンド以下）でトップ評価を受けたのが井上。戦績32勝0敗（27KO）の32歳を「紛れもないチャンピオン」と評し、1位に選出した。2位には昨年9月に井上と対戦したムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）、3位には5月2日に東京ドームで井上と4団体統一戦を行う中谷潤人（M.T）が名を連ねている。

また、バンタム級（118ポンド以下）では2月にブライアン・メルカド（メキシコ）との挑戦者決定戦に勝利した元IBF世界王者の西田凌佑（六島）が首位。フライ級（112ポンド以下）では元世界2階級制覇王者の寺地拳四朗（BMB）が、昨年7月に敗れたリカルド・サンドバル（米国）に続く2位にランクインしている。

今年は4階級制覇王者の井上と3階級制覇王者で32戦全勝の中谷による“無敗対決”をはじめ、WBC世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）、IBF世界フライ級王者の矢吹正道（緑）らの防衛戦も予定されている。日本勢の世界戦が続く中、ランキングの変動にも注目が集まる。