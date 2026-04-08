映画『オペレーション・フォーチュン』やドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』などに出演する俳優のオーブリー・プラザが、夫との死別を乗り越え、第1子を妊娠したことが明らかになった。【写真】オーブリー・プラザ、昨年死別した夫とPEOPLEによると、オーブリーは現在、パートーナーで俳優のクリストファー・アボットとの間に第1子を妊娠しており、今年の秋に出産予定だという。オーブリーは昨年1