グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月7日、自身のInstagramを更新。ジャンクな朝ご飯を公開しました。【写真】阿波みなみの朝ご飯とは？「関取でも朝からポテチは食べない」「4月7日(火) ダイエット2日目朝ごはん、ポテトチップス1袋」とつづり、写真を1枚載せている阿波さん。ポテトチップスのしあわせ濃厚バタ〜味を1袋持っています。目を閉じて、心なしか幸せそうな雰囲気です。コメントでは、「や、痩せる要素が無ぇww」「