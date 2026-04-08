◇NBAレイカーズーサンダー（2026年4月7日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）の本拠地サンダー戦で先発出場。第1Q開始直後に交代させられる場面があった。レギュラーシーズン残り4試合。この日は本拠地でサンダーを迎え撃った。ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが欠く中で、この日はレブロン・ジェームズも左足の痛みで欠場。さらにはジャクソン・ヘイズも左足の痛