バルセロナDFジェラール・マルティンはアトレティコ戦で退場を回避スペイン1部バルセロナは、現地時間4月4日に行われたラ・リーガ第30節のアトレティコ・マドリード戦で2-1の勝利を収めたなか、バルセロナDFジェラール・マルティンのプレーが大きな議論を呼んでいる。後半開始早々、マルティンとアトレティコMFチアゴ・アルマダがルーズボールを争った際に問題のシーンが発生した。主審のブスケツ・フェレール氏は当初、足裏タ