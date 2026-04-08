現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十三回「疑惑の花嫁」が放送に。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラその最後に流れた第十四回「絶体絶命！」の予告が話題になっています。＊以下第十三回のネタバレを含みます。＜第十三回のあらすじ＞信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野太賀）は守就（田