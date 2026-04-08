敵地・ブルージェイズ戦で7回途中6奪三振5安打1失点の好投【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャース・山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地のブルージェイズ戦に先発し、7回途中5安打1失点の好投を見せた。2勝目の権利を持って降板。ピンチの場面で登板したのがアレックス・ベシア投手だ。無死満塁から3人を抑えてチームを救うと、山本はベシアと熱いハグを交わした。山本は初回先頭から3者連続