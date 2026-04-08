突然ですが、「ABC分析」の正式名称知っていますか？社会で役立つ知識！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Activity Based Costing（活動基準原価計算）分析」でした！ABC分析とは、「Activity Based Costing分析」の略で、日本語では「活動基準原価計算」に基づく分析を指します。これは、製品やサービスにかかったコストをまとめて配分するのではなく、「どの作業に、どれだけの費用がかかっているか」を細かく分けて