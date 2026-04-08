猫ちゃんの形をしたゼリーをお皿に乗せた飼い主さん。それをスプーンの背で叩いてみたところ、猫ちゃんが思わぬ表情を浮かべていて…？プルプルと震えるゼリーを見た猫ちゃんの光景には、「動揺してるｗ」「『ママ、何これ』って顔してるｗ」と反響が寄せられることに。投稿は33万再生を超えて注目を集めています。 【動画：プルプルのゼリーを叩いていると、ネコがやって来て……想像以上の『リアクショ