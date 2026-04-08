「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手（２７）がセ・リーグ最多記録に並ぶ１６奪三振の好投で勝利投手となった。これで開幕２連勝。昨季とは対照的な好スタートにつなげた右腕の取り組みを担当記者が明かした。◇◇今年の才木は動きが早かった。２月１４日の練習試合・楽天戦（宜野座）で、マウンドに立っていた。昨年の同じ時期よりも１週間以上早い実戦登板。「意識的にお願いしました。