◇プロ野球 セ・リーグ 広島 5-2 巨人(7日、マツダスタジアム)広島は効率の良い攻撃でカード初戦をものにし、前のカードから2連勝。試合後には先制2ランのファビアン選手がファンへ喜びの声を届けました。ファビアン選手は両チーム無得点の4回、巨人先発・ウィットリー投手の初球を捉えてレフトへ今季第1号2ラン。この試合チーム初安打が均衡を破る大きな一発となりました。試合後、森下暢仁投手&大盛穂選手とヒーローインタビ