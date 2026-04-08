NHKの音楽番組『SONGS』の4月9日放送回には、今井美樹が8年ぶりに登場する。4月9日放送『SONGS』に出演する今井美樹（中央）これまで、「PIECE OF MY WISH」「Goodbye Yesterday」「PRIDE」など、数々のヒット曲を届けてきた今井は今年デビュー40周年を迎える。1986年のデビュー以来、数多くの仲間と出会い、共に音楽制作をすることで、ボーカリストとしての階段を登り続けてきた。今回のSONGSでは、そんな今井美樹の40年に