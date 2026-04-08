NHK『SONGS』今井美樹が8年ぶり登場 大泉洋相手に本音明かす あす放送『SONGS』
NHKの音楽番組『SONGS』の4月9日放送回には、今井美樹が8年ぶりに登場する。
4月9日放送『SONGS』に出演する今井美樹（中央）
これまで、「PIECE OF MY WISH」「Goodbye Yesterday」「PRIDE」など、数々のヒット曲を届けてきた今井は今年デビュー40周年を迎える。1986年のデビュー以来、数多くの仲間と出会い、共に音楽制作をすることで、ボーカリストとしての階段を登り続けてきた。
今回のSONGSでは、そんな今井美樹の40年にわたる歌手人生を、ともに音楽を作ってきた仲間たちの証言でひも解いていく。
編曲家として、1stアルバムから今井美樹と向き合ってきた佐藤準。「最初から光っていた」「共演するギタリストの音色が変わる」など、今井が持つ天性の魅力を語る。デビュー初期から今井美樹の楽曲の作詞を手がけてきた岩里祐穂。今井と対話を重ねることで、数々の詞を生み出してきた。そんな岩里に60歳を超えた今井が伝えた「霧が晴れた」という境地とは。
番組責任者・大泉洋とのトークでは、今井が家族にも伝えてこなかった本音を明かす場面も。
歌唱曲は、自身初のミリオンヒットとなった「PIECE OF MY WISH」と、作詞家・岩里祐穂と共に作った「青空とオスカー・ピーターソン」。さらに20代から30代の今井を支えたレジェンドミュージシャンと久々の共演を果たし、ともに制作した「One more smile」を披露する。
【放送予定】
4月9日(木) 午後10:00〜10:45 ＜総合＞
4月9日放送『SONGS』に出演する今井美樹（中央）
これまで、「PIECE OF MY WISH」「Goodbye Yesterday」「PRIDE」など、数々のヒット曲を届けてきた今井は今年デビュー40周年を迎える。1986年のデビュー以来、数多くの仲間と出会い、共に音楽制作をすることで、ボーカリストとしての階段を登り続けてきた。
今回のSONGSでは、そんな今井美樹の40年にわたる歌手人生を、ともに音楽を作ってきた仲間たちの証言でひも解いていく。
番組責任者・大泉洋とのトークでは、今井が家族にも伝えてこなかった本音を明かす場面も。
歌唱曲は、自身初のミリオンヒットとなった「PIECE OF MY WISH」と、作詞家・岩里祐穂と共に作った「青空とオスカー・ピーターソン」。さらに20代から30代の今井を支えたレジェンドミュージシャンと久々の共演を果たし、ともに制作した「One more smile」を披露する。
【放送予定】
4月9日(木) 午後10:00〜10:45 ＜総合＞