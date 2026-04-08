◆ 4試合連続で無安打ピッチングを継続オリックスは連敗を3で止め、勝率を5割に戻した。7回二死一、三塁の好機で宗佑磨が右前適時打を放ち、これが決勝点となった。投げては3番手で登板したペルドモが今季初勝利を挙げた。7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では8回に登板した椋木蓮に注目が集まった。椋木はロッテの中軸と対戦し、2番・藤原恭大、3番・西川史礁、4番・ネフタリ・ソトを三者連続で空振り三振に仕留