なっぽさんの漫画「ママだって、1人になりたい！」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む育児に追われ、日々疲れているママ。「1人で過ごす時間が欲しい」と思いながらもかなえられず、イライラした気持ちに。ある日、つい子どもに…という内容で、読者からは「胸が痛い」「気持ち、よく分かります！」などの声が上がっています。育児に追われ、心は限界寸前に…なっぽさんは、イ