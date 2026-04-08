【「今朝も揺られてます」4巻】 4月8日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「今朝も揺られてます」の4巻を4月8日に発売する。価格は880円。 本作は増田英二氏が「別冊少年チャンピオン」で連載している作品。通学電車で毎日一緒になる高校生の男女2人の甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちがひそかに盛り上がるシチュエーションラブコメとなっている。