「今朝も揺られてます」4巻が本日発売！ 表紙は花火をバックにした浴衣姿のなゆいつも以上に応援に力が入る見守り隊
【「今朝も揺られてます」4巻】 4月8日 発売 価格：880円
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(C)増田英二（秋田書店）2024
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秋田書店は、マンガ「今朝も揺られてます」の4巻を4月8日に発売する。価格は880円。
本作は増田英二氏が「別冊少年チャンピオン」で連載している作品。通学電車で毎日一緒になる高校生の男女2人の甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちがひそかに盛り上がるシチュエーションラブコメとなっている。
4巻では不器用な彦一となゆの様子を前にして、いつも以上に見守り隊の応援に力が入る展開に。表紙には、浴衣姿で花火大会に臨むなゆの姿が描かれている。
なお対象書店では、イラストカードや4Pブックレットなどの購入特典が用意されている。
【「今朝も揺られてます」4巻あらすじ】
／／- 「今朝も揺られてます」公式@最新４巻４月８日発売！ (@Kesa_yura3) March 27, 2026
📢特典情報📚
＼＼
４月８日（水）発売
「#今朝も揺られてます」
４巻の特典一覧です！
発売前のカウントダウン始まってます！
早くみなさんにも読んでほしいです！
そして、みんなで叫びましょう！
たぁーまやぁぁーーーーぁあーーーーっ🎆🎆🎆 pic.twitter.com/C3IJML0BTC
“電車内で偶然出会う他人”から“個人的につながりのある関係”になりたい彦一となゆ。誘いたくてもうまく誘えない２人の様子に乗客たちもやきもきさせられる日々。不器用な２人の精一杯な姿にいつも以上に見守り隊の応援に力が入り……!?
(C)増田英二（秋田書店）2024