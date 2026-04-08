【「今朝も揺られてます」4巻】 4月8日 発売 価格：880円

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秋田書店は、マンガ「今朝も揺られてます」の4巻を4月8日に発売する。価格は880円。

本作は増田英二氏が「別冊少年チャンピオン」で連載している作品。通学電車で毎日一緒になる高校生の男女2人の甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちがひそかに盛り上がるシチュエーションラブコメとなっている。

4巻では不器用な彦一となゆの様子を前にして、いつも以上に見守り隊の応援に力が入る展開に。表紙には、浴衣姿で花火大会に臨むなゆの姿が描かれている。

なお対象書店では、イラストカードや4Pブックレットなどの購入特典が用意されている。

【「今朝も揺られてます」4巻あらすじ】

“電車内で偶然出会う他人”から“個人的につながりのある関係”になりたい彦一となゆ。誘いたくてもうまく誘えない２人の様子に乗客たちもやきもきさせられる日々。不器用な２人の精一杯な姿にいつも以上に見守り隊の応援に力が入り……!?

(C)増田英二（秋田書店）2024

